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Клебо — о снятии с гонки из-за холода: пусть русские считают нас неженками

Клебо — о снятии с гонки из-за холода: пусть русские считают нас неженками
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Трёхкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо прокомментировал решение сняться с гонки преследования на этапе Кубка мира, который проходит в Руке (Финляндия). Все норвежские лыжники отказались от участия в соревнованиях из-за холода. Температура воздуха в Руке опустилась ниже 22 градусов по Цельсию.

«Как отношусь к тому, что русские считают нас неженками? Пусть так считают. Там был чемпионат России. Я думаю, что это нормально. Мы принимаем решения, думая о том, что будет в феврале», — цитирует Клебо Dagbladet.

Помимо норвежцев, с гонки преследования снялся и финн Ийво Нисканен. Он должен был начать гонку в качестве лидера. В результате россияне заняли весь пьедестал. Гонку выиграл Александр Большунов, вторым финишировал Сергей Устюгов, а третьим — Артём Мальцев.

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