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Йоханнес Клебо прокомментировал 9-е место в классической «разделке» на этапе КМ в Руке

Йоханнес Клебо прокомментировал 9-е место в классической «разделке» на этапе КМ в Руке
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо поделился впечатлениями от выступления в классической «разделке» на 15 км на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Клебо показал 9-й результат.

Гонку выиграл финн Ийво Нисканен, вторым стал россиянин Алексей Червоткин, третьим – Александр Большунов.

«Рано устал, стало тяжело бежать. Тело не сильно меня слушалось. Я был готов к тому, что сильнейшие побегут быстро. Это была моя третья интенсивная тренировка в этом сезоне, так что поеду домой, нужно сделать ещё несколько таких», — приводит слова Клебо Langrenn.

Напомним, в прошедшем ранее в Руке финале спринта Клебо стал вторым, уступив победу россиянину Александру Терентьеву.

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