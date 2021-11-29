Объявлен состав сборной Норвегии на второй этап Кубка мира по лыжным гонкам

Сборная Норвегии по лыжным гонкам назвала состав на второй этап Кубка мира сезона-2021/2022. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации лыжных видов спорта страны. Этап в Лиллехаммере (Норвегия) пройдёт с 3 по 5 декабря.

Женщины

Спринт: Аниккен Ерде Алнес, Майкен Касперсен Фалла, Катрин Харшем, Элена Рисе Йонсен, Анне Кьерсти Кальво, Матильде Мирвол, Кристине Ставос Скистад, Ане Стенсет, Анна Свендсен, Хейди Венг, Лотта Уднес Венг, Тириль Уднес Венг.

Дистанционные гонки: Хелене Марие Фоссесхолм, Рагниль Хага, Терезе Йохауг, Элена Рисе Йонсен, Анне Кьерсти Кальво, Каролине Симпсон-Ларсен, Силье Ойре Шлинн, Силье Теодорсен, Хейди Венг, Лотта Уднес Венг, Тириль Уднес Венг, Ингвильд Флугстад Эстберг.

Мужчины

Спринт: Пол Троан Ауне, Пол Голберг, Томас Хелланд Ларсен, Магнус Хобрекке, Эмиль Иверсен, Йоханнес Клебо, Финн Хоген Крог, Эвен Нортуг, Синдре Бьёрнестад Скар, Хокун Сконес, Ховард Солос Тёугбёль, Эрик Вальнес.

Дистанционные гонки: Харальд Эстберг Амундсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Эмиль Иверсен, Йоханнес Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Ховард Мусебю, Мартин Киркеберг Мёрк, Мартин Левстрем Нюэнгет, Сьюр Рёте, Вебьёрн Туртвейт, Дидрик Тонсет.