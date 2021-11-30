Кершоу: выступление норвежцев в Руке — просто шок. Россияне показали зверский уровень

Бывший канадский лыжник Девон Кершоу сравнил выступление норвежских и российских лыжников на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

«Норвежцы в Руке выступили хуже в мужских гонках, чем ожидалось. Да, Клебо и Вальнес с медалями, поэтому совсем уж катастрофой это не назовёшь. Но мы не привыкли видеть, как Йоханнес проигрывает, особенно в спринте классикой. А 15 км классикой — это вообще тот вид, в котором норвежцы давно доминируют. Просто шок, даже тяжело говорить об этом. В дистанционных гонках в последние пару лет мы видели скучную картину: норвежцы раскатывают всех, кроме Большунова. Ничто перед этим сезоном не предвещало перемен, и тут мы видим провал норвежцев на 15 км. Их порвали.



Россияне показали зверский уровень на этом этапе. И Нисканен — впечатляет, очень хорош. Техника Ийво напоминает мне о Юхане Ульссоне, только у финна ещё и даблполинг есть в арсенале. Нисканен — всесторонне подготовленный лыжник с очень красивой техникой классического хода. Червоткин может показаться россиянином без громкого имени. У всех на слуху Устюгов, Большунов, а дальше — 8000 хороших российских лыжников, за именами которых не уследить. Но Червоткин хорошо себя показывает на протяжении последних нескольких лет. Хотя, честно говоря, для меня было довольно удивительно увидеть его на втором месте в классике. У Большунова были проблемы с зубами, и было непонятно, в какой он форме. Так что третье место в таких условиях — это весьма неплохо», — сказал Кершоу на подкасте FasterSkier.