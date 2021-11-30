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В сборной Норвегии отреагировали на конфликт Йоханнеса Клебо со спонсором федерации

В сборной Норвегии отреагировали на конфликт Йоханнеса Клебо со спонсором федерации
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Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг отреагировал на конфликт трёхкратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо со спонсором национальной федерации.

«Что касается заявлений Клебо о норвежской лыжной ассоциации, это вопрос, который решается внутри. Мы ведём диалог с заинтересованными сторонами. Поэтому мы не хотим сейчас это комментировать», — приводит слова Бьервига VG.

Напомним, Клебо стал единственным лыжником в национальной сборной, кто отказался использовать логотип нового спонсора на своём комбинезоне. Новым спонсором федерации лыжных видов спорта Норвегии перед стартом сезона стал крупный стриминговый сервис Viaplay, где в числе прочих транслируются лыжные гонки.

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.

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