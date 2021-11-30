В сборной Норвегии отреагировали на конфликт Йоханнеса Клебо со спонсором федерации

Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг отреагировал на конфликт трёхкратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо со спонсором национальной федерации.

«Что касается заявлений Клебо о норвежской лыжной ассоциации, это вопрос, который решается внутри. Мы ведём диалог с заинтересованными сторонами. Поэтому мы не хотим сейчас это комментировать», — приводит слова Бьервига VG.

Напомним, Клебо стал единственным лыжником в национальной сборной, кто отказался использовать логотип нового спонсора на своём комбинезоне. Новым спонсором федерации лыжных видов спорта Норвегии перед стартом сезона стал крупный стриминговый сервис Viaplay, где в числе прочих транслируются лыжные гонки.

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