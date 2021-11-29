Клебо конфликтует со спонсором Федерации лыж Норвегии. В Руке он соревновался без логотипа

Трёхкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо стал единственным лыжником в национальной сборной, кто отказался использовать логотип нового спонсора на своём комбинезоне.

Новым спонсором Федерации лыжных видов спорта Норвегии перед стартом сезона стал крупный стриминговый сервис Viaplay, где в числе прочих транслируются лыжные гонки.

«Я считаю, что такое сотрудничество не идёт на пользу ни федерации, ни Viaplay. Даже наоборот, оно может стать вредным, так как на кон поставлен вопрос независимости. Это нехорошо для обеих сторон. Также контракт для федерации является очень краткосрочным. Это изначально проблематичный договор: с одной стороны, Viaplay освещает лыжный спорт с журналистской точки зрения, с другой – они наши спонсоры. Это вызывает у меня сомнения. Когда мне будут задавать вопросы о независимости, я вынужден буду насторожённо к этому подходить. Поэтому я решил обойтись без логотипа Viaplay в Руке», — приводит слова Клебо VG.

Клебо выступал на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) без логотипа Viaplay.

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