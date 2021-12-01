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Бородавко резко ответил канадцу Кершоу, который высказался о допинговых проблемах тренера

Бородавко резко ответил канадцу Кершоу, который высказался о допинговых проблемах тренера
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал слова бывшего канадского лыжника Девона Кершоу. Ранее Кершоу подробно ответил на вопрос, не кажутся ли ему подозрительными последние успехи российских лыжников и не связаны ли они с допингом. Напомним, в 2010 году Бородавко был дисквалифицирован на два года после серии допинговых скандалов.

«Мне очень нравятся эти борцы за справедливость. Пусть они сначала напишут, сколько терапевтических исключений у них было во время их стартов.

Я уже высказал своё отношение к допингу, и тогда я не был к нему причастен. Были только потерпевшие, никакого злого умысла. Если эти люди не умеют читать, пусть хотя бы разберутся, а только потом начинают говорить», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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