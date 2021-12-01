Завьялов — о ситуации с Клебо: эти норвежцы сами себе на уме. Я знаю, что это такое

Трёхкратный призёр зимних Олимпийских игр, чемпион мира Александр Завьялов прокомментировал информацию о возможном снятии норвежского лыжника Йоханнеса Клебо с этапа Кубка мира в Лиллехаммере из-за конфликтной ситуации со спонсором. Спортсмен отказывается выступать в комбинезоне с логотипом партнёра Федерации лыжных гонок Норвегии — стримингового сервиса Viaplay.

«Это его право — отказаться или не отказаться, что я могу сказать. Значит, какие-то есть причины на это, чтобы отказываться от второго этапа. Может, чего-то не хватает ему. Я не могу за него это решать. Всё равно его снятие ни на что не повлияет. На конкуренцию уж точно. Каким он там был на первом этапе? Шестым? Седьмым? Пока он не конкурент нашим ребятам. Особенно Большунову.

Какие проблемы вообще? Зачем всю эту тему сейчас раздувать и выводы какие-то делать? У него есть свои мысли, свои недовольства, и это его право — принимать такие решения: будет он бежать, не будет он бежать… Это нормальное явление. Эти норвежцы сами себе на уме, я знаю, что это такое. Так же он в Руке не побежал, побоялся мороза. Поэтому бессмысленно как-то расценивать его поступок: плохой он или хороший. Оставим его в покое», — цитирует Завьялова «RT на русском».