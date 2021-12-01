Александр Легков оценил возможное снятие Йоханнеса Клебо с этапа Кубка мира в Лиллехаммере

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал ситуацию с возможным снятием норвежца Йоханнеса Клебо с этапа Кубка мира в Лиллехаммере. Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года заявил, что готов пойти на такой шаг, если федерация лыжных видов спорта Норвегии потребует, чтобы он выступал в комбинезоне с логотипом спонсора организации — стримингового сервиса Viaplay.

«Не знаю, какие у него обязательства, какие у него мысли на этот счёт. У Клебо есть свои спонсоры. Подобная ситуация в нашей федерации не может возникнуть. Мне без разницы, побежит он или нет, нашим лыжникам будет только на пользу его отсутствие в Лиллехаммере.

Но если он будет бежать, с точки зрения конкуренции это красиво. Его присутствие делает гонку престижнее, ведь он лидер мирового лыжного спорта. Российские лыжники всё чётко обговаривают с федерацией, либо ведётся совместная история, либо нет. Как они там решат, не знаю. Такие моменты вроде возникали, если не ошибаюсь, у Петтера Нортуга с норвежской федерацией, но там нашли компромисс. Не думаю, что Норвегия будет жертвовать лидером Кубка мира по лыжам, найдут решение. С ним и без него шансы у наших на победу есть», — приводит слова Легкова «Спорт-экспресс».

Второй этап Кубка мира стартует 3 декабря.