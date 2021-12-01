Клебо убрал пышную шевелюру. Йоханнес опубликовал фото до и после стрижки

Трёхкратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо подстригся. Напомним, в межсезонье спортсмен отрастил пышную шевелюру.

«Эмоциональный день», — прокомментировал событие Клебо.

В «Инстаграме» Йоханнес опубликовал фото до/после изменений имиджа.

Публикация доступна в «инстаграме» Йоханнеса Клебо.

Клебо также является шестикратным чемпионом мира, обладателем Кубка мира сезонов-2017/2018 и 2018/2019, победителем многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/2019.

Ранее, на первом этапе Кубка мира в сезоне-2021/2022 25-летний Клебо стал вторым в классическом спринте, проиграв на финише россиянину Александру Терентьеву. В классической «разделке» на 15 км норвежец занял девятое место, а с гонки преследования снялся из-за холода вместе со всей сборной Норвегии.