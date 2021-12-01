«Дело вовсе не в деньгах». Клебо закрутил скандал в сборной Норвегии из-за спонсора

Йоханнес даже готов сняться с гонок Кубка мира, если федерация продолжит на него давить.

Лидер сборной Норвегии по лыжной гонке Йоханнес Клебо на старте сезона закрутил в команде скандал: он отказался использовать логотип нового спонсора Федерации лыжных гонок Норвегии на своей форме. На первом этапе Кубка мира в Руке Клебо стал единственным норвежцем, на комбинезоне которого не было этого логотипа. Дело дошло до того, что Клебо может сняться с соревнований в Лиллехаммере, если федерация будет настаивать на использовании лого.

Неужели лучший норвежский лыжник будет выбит из борьбы таким странным способом?

Вредное сотрудничество

Итак, что произошло? Одним из спонсоров Федерации лыжных гонок Норвегии стал стриминговый сервис Viaplay, где в числе прочего также транслируют лыжные гонки.

Как заявил Клебо, подобное сотрудничество не может пойти на пользу ни одной из сторон:

«Я считаю, что такое сотрудничество не идёт на пользу ни федерации, ни Viaplay. Даже наоборот, оно может стать вредным, так как на кон поставлен вопрос независимости. Это нехорошо для обеих сторон. Также контракт для федерации является очень краткосрочным. Это изначально проблематичный договор: с одной стороны, Viaplay освещает лыжный спорт с журналистской точки зрения, с другой – они наши спонсоры. Это вызывает у меня сомнения», – приводит слова Клебо VG.

«Дело не в деньгах»

Неужели Клебо так волнует именно моральная сторона вопроса? Сам Йоханнес утверждает, что дело не в его личных спонсорах или деньгах. Его действительно задевает вопрос о личной независимости по отношению к СМИ:

«Меня беспокоит мой имидж и независимость по отношению к СМИ. Повторюсь, этот вопрос важен для меня, и я готов обсуждать его, даже несмотря на то, что сейчас идёт олимпийский сезон. Всё дело в моих личных спонсорах? Нет, дело вовсе не в деньгах, дело в моих ценностях. Это то, за что я борюсь. Я не хочу играть в игры с личной независимостью и доверием других людей», — приводит слова Клебо NRK.

Отец и менеджер трёхкратного олимпийского чемпиона Хокун Клебо также подчеркнул, что для Йоханнеса принципиальным является вопрос о рекламе медиаресурса, который регулярно освещает его выступления.

«Дистанцирование важно, и, если федерация не желает держать чёткую дистанцию, это делает сам Йоханнес. Всё это говорит о том, что отношения между нами и федерацией не самые лучшие. Мы сильно отреагировали на несколько вещей, и это известно федерации», – рассказал Хокун Клебо VG.

Федерация пока молчит

Клебо не планирует использовать этот логотип и на втором этапе Кубка мира. Более того, в случае если федерация лыжных гонок будет настаивать, он и вовсе готов сняться с соревнований.

Новость по теме Александр Легков оценил возможное снятие Йоханнеса Клебо с этапа Кубка мира в Лиллехаммере

Интересно, как в этом случае поступит Федерация лыжных гонок Норвегии?

С одной стороны, они не могут просто заставить Йоханнеса использовать логотип – он уже пригрозил, что в таком случае готов пропустить старты в Лиллехаммере. С другой – им нужно урегулировать вопрос со спонсором, который явно заинтересован в том, чтобы его логотип присутствовал на комбинезоне самого популярного лыжника Норвегии.

Пока Федерация лыжных гонок Норвегии от комментариев воздерживается. Её представители заявили, что это внутренний вопрос, и сейчас диалог ведётся с обеими сторонами.