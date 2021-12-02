Сундбю — о конфликте Клебо с федерацией: удивлюсь, если до 2025 года не случится развод

Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю, комментируя протест Йоханнеса Клебо против сотрудничества национальной лыжной федерации с Viaplay, высказал мнение, что лидер покинет команду до 2025 года.
«В этом деле много аспектов. Меня особенно поражает неспособность федерации решать эти конфликты на протяжении долгого времени. Они появляются постоянно.
С другой стороны, нужно помнить, что в сборной 24 спортсмена. 2-3-4 из них неплохо с этого имеют. А остальные живут на небольшой годовой доход. Для них эта сделка — большие деньги. Так что если Клебо рискует контрактом, в который вовлечены ещё 23 лыжника, — это скверно.
Не понимаю, почему федерация не сумела решить проблему с самого начала. Думаю, такое происходит слишком часто. Многие вещи меня слегка удивляют.
Какова атмосфера в команде на фоне этих конфликтов? С моей точки зрения, атмосфера довольно плохая. Склоняюсь к тому, что такие способы разрешения конфликтов и улаживания разногласий создают плохую основу для переговоров.
Не знаю всех деталей дискуссии, но буду ужасно удивлён, если до 2025 года не случится развод. Но моё мнение может быть опровергнуто», – приводит слова Сундбю VG.
- 2 декабря 2021
-
00:44
- 1 декабря 2021
-
22:30
-
20:40
-
19:50
-
19:16
-
18:50
-
16:39
-
15:58
-
13:57
-
13:19
-
13:10
-
12:53
-
10:31
-
10:00
-
09:00
-
08:47
-
07:56
-
07:31
- 30 ноября 2021
-
20:03
-
18:08
-
17:25
-
15:20
-
14:23
-
14:20
-
13:18
-
12:27
-
11:19
-
11:00
-
10:30
-
10:05
-
10:01
-
00:32
- 29 ноября 2021
-
23:16
-
22:45
-
21:08