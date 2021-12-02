Сундбю — о конфликте Клебо с федерацией: удивлюсь, если до 2025 года не случится развод

Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю, комментируя протест Йоханнеса Клебо против сотрудничества национальной лыжной федерации с Viaplay, высказал мнение, что лидер покинет команду до 2025 года.

«В этом деле много аспектов. Меня особенно поражает неспособность федерации решать эти конфликты на протяжении долгого времени. Они появляются постоянно.

С другой стороны, нужно помнить, что в сборной 24 спортсмена. 2-3-4 из них неплохо с этого имеют. А остальные живут на небольшой годовой доход. Для них эта сделка — большие деньги. Так что если Клебо рискует контрактом, в который вовлечены ещё 23 лыжника, — это скверно.

Не понимаю, почему федерация не сумела решить проблему с самого начала. Думаю, такое происходит слишком часто. Многие вещи меня слегка удивляют.

Какова атмосфера в команде на фоне этих конфликтов? С моей точки зрения, атмосфера довольно плохая. Склоняюсь к тому, что такие способы разрешения конфликтов и улаживания разногласий создают плохую основу для переговоров.

Не знаю всех деталей дискуссии, но буду ужасно удивлён, если до 2025 года не случится развод. Но моё мнение может быть опровергнуто», – приводит слова Сундбю VG.