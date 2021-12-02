Йоханнес Клебо прокомментировал решение конфликта со спонсором федерации

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо прокомментировал то, что ему удалось уладить конфликт со спонсором федерации лыжных видов спорта Норвегии — стриминговым сервисом Viaplay. На этапе Кубка мира в Руке спортсмен отказался использовать логотип нового спонсора на своём комбинезоне.
«Для меня было важно выразить обеспокоенность по поводу того, что обладатель контента и правообладатель, такой как Viaplay, также заключает соглашение о коммерческом спонсорстве (с федерацией. — Прим. «Чемпионата»). В то же время я согласился разместить рекламу Viaplay на комбинезоне для соревнований.
Я не буду сейчас продолжать эту дискуссию, но она важна. Мы увидели множество мнений и точек зрения по этому поводу. В любом случае мне удалось сделать так, что это дело вошло в повестку дня, а также донести свою позицию в этом деле», — приводит слова Клебо пресс-служба федерации.
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