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Йоханнес Клебо прокомментировал решение конфликта со спонсором федерации

Йоханнес Клебо прокомментировал решение конфликта со спонсором федерации
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо прокомментировал то, что ему удалось уладить конфликт со спонсором федерации лыжных видов спорта Норвегии — стриминговым сервисом Viaplay. На этапе Кубка мира в Руке спортсмен отказался использовать логотип нового спонсора на своём комбинезоне.

«Для меня было важно выразить обеспокоенность по поводу того, что обладатель контента и правообладатель, такой как Viaplay, также заключает соглашение о коммерческом спонсорстве (с федерацией. — Прим. «Чемпионата»). В то же время я согласился разместить рекламу Viaplay на комбинезоне для соревнований.

Я не буду сейчас продолжать эту дискуссию, но она важна. Мы увидели множество мнений и точек зрения по этому поводу. В любом случае мне удалось сделать так, что это дело вошло в повестку дня, а также донести свою позицию в этом деле», — приводит слова Клебо пресс-служба федерации.

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