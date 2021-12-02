Йоханнес Клебо уладил конфликт со спонсором федерации и выступит на 2-м этапе Кубка мира
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо уладил конфликт со спонсором федерации лыжных видов спорта Норвегии — стриминговым сервисом Viaplay. Об этом сообщает пресс-служба федерации. На этапе Кубка мира в Руке норвежский спортсмен отказался использовать логотип нового спонсора на своём комбинезоне.
Таким образом, Клебо сможет выступить на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере (Норвегия). Состязания пройдут с 3 по 5 декабря.
Йоханнес Клебо также является шестикратным чемпионом мира, обладателем Кубка мира сезонов-2017/2018 и 2018/2019, победителем многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/2019.
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