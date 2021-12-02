Viaplay выступил с заявлением по поводу разногласий с Нисканеном

Viaplay сделал заявление по поводу информации о том, что двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Ийво Нисканен не согласен с тем, как потоковый сервис использует его образ в маркетинге. Данную информацию распространило издание Ilta-Sanomat.
Ранее лыжник дал очень холодное интервью Viaplay. Журналист Теему Виртанен, задававший вопросы, позднее отметил, что «так не может продолжаться». Ийво ответил следующее: «Может, Viaplay виднее, если я по каким-то причинам вёл себя слишком сдержанно».
«Для нас нет никаких препятствий к сотрудничеству с любым спортсменом. Мы одинаково работаем со всеми спортсменами и хотим работать вместе. У нас есть команда, которая уезжает в Лиллехаммер на этих выходных. Посмотрим, какая ситуация будет там», — говорится в заявлении от имени спортивного менеджера Viaplay Вилле Клинги и менеджера по связям с общественностью Эрики Мирамо.
Напомним, трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо открыто конфликтует с Viaplay и отказывается наносить логотип потокового сервиса на свой комбинезон.
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