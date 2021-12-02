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Финские СМИ расшифровали резонансное интервью с Нисканеном

Финские СМИ расшифровали резонансное интервью с Нисканеном
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Финское издание Iltalehti опубликовало текстовую версию скандального интервью, которое потоковый сервис Viaplay взял у двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Ийво Нисканена. Лыжник произнёс всего несколько слов, и интервьюер Теему Виртанен позднее отметил, что «так не может продолжаться».

Ийво Нисканен, очередное великолепное выступление. Это ваша четвёртая победа здесь. Очевидно, что гонка прошла согласно вашей тактике – тяжело начать и закончить в экстазе?
— Ага.

— Что делает вас Мистером Рука? Рука — место, которое всегда вам подходит.
— Хорошее обслуживание.

— Что ещё можете прокомментировать? Было ли сегодня холодно? Понятно, что было холодно, но оказало ли это какое-то влияние? Были ли какие-то ещё проблемы?
— Была хорошая погода.

— Теперь мысли о завтрашнем дне, конечно?
— Ага.

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