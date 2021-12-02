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Эмиль Иверсен: Устюгов и Большунов — большие звёзды, но общаться с ними невозможно

Эмиль Иверсен: Устюгов и Большунов — большие звёзды, но общаться с ними невозможно
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Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежец Эмиль Иверсен признался, что ему нравится соперничать с россиянином Александром Большуновым.

«Я рад, что Большунов является нашим соперником, он очень хорош. Если бы не он, чемпионат мира в Оберстдорфе превратился бы в чемпионат Норвегии. Александр важен для нашего вида спорта. Пожалуй, он лучший в дистанционных гонках в последние годы.

Если бы Большунова не было, мы бы тренировались вполсилы и всё равно обходили шведов. Но Александр здесь, и нам всё время приходится выступать как можно лучше. Это важно. Устюгов и Большунов — большие звёзды, но, к сожалению, общаться с ними невозможно", — приводит слова Иверсена VG.

Большунов лидирует в общем зачёте Кубка мира нынешнего сезона.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам 2021-2022
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