Терентьев отреагировал на слова Вяльбе, что такие уникумы, как он, рождаются раз в 100 лет

Российский лыжник Александр Терентьев прокомментировал слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, назвавшей его уникумом, который рождается раз в 100 лет.

«Я самый обычный парень из небольшого посёлка, во мне нет ничего уникального. Потому и тренировки даются сложно. Конечно, бывает состояние, когда всё идёт легко, но чаще всё очень сложно. А порой ты сделал тяжелейшую тренировку и думаешь, что теперь всё, выходной, а тренер говорит, что завтра будет ещё более сложная работа. И тебе нужно заставить себя выйти и отработать даже больше, чем на 100%.

Был ли хоть один случай, когда я не смог заставить себя? Нет, такого не было. Но бывало, когда мышцы тебя уже не слушаются, организм отказывается от работы, и ты понимаешь, что если сделаешь сейчас ещё больше, то это сильно скажется на состоянии. В таких случаях я всегда говорю Юрию Викторовичу Бородавко о своём состоянии. Иногда он предлагает потерпеть и пересилить себя, и действительно, после такой «терпёжки» становится легче, а иногда он просто без лишних слов, только глядя на мои движения, может сказать – стоп, хватит. У нас постоянный диалог», — сказал Терентьев в интервью проекту «На лыжи!»