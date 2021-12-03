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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, 2-й этап, Лиллехаммер, женщины, зачёт Кубка наций

Зачёт лыжного Кубка наций среди женщин: Швеция лидирует, Россия — пятая
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По итогам спринтерской гонки в рамках второго этапа Кубка мира сборная Швеции упрочила лидерство в женском Кубке наций. Сборная Норвегии осталась на второй позиции. На третью строчку поднялась команда США. Сборная России располагается на пятой строчке.

Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Женщины
1. Швеция — 764.
2. Норвегия — 521.
3. США — 342.
4. Финляндия — 326
5. Россия — 203.
6. Германия — 198.
7. Швейцария — 118.
8. Словения — 82.
9. Италия — 72.
10. Австрия — 38.

Победительницей спринтерской гонки в Лиллехаммере стала шведка Майя Дальквист. Второе место заняла американка Джессика Диггинс. Тройку лучших замкнула Тириль Уднес Венг из Норвегии. Россиянки Татьяна Сорина и Христина Мацокина не смогли преодолеть 1/4 финала соревнований.

Зачёт Кубка мира по лыжным гонкам 2021-2022
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