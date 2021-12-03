Зачёт лыжного Кубка наций среди женщин: Швеция лидирует, Россия — пятая

По итогам спринтерской гонки в рамках второго этапа Кубка мира сборная Швеции упрочила лидерство в женском Кубке наций. Сборная Норвегии осталась на второй позиции. На третью строчку поднялась команда США. Сборная России располагается на пятой строчке.

Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Женщины

1. Швеция — 764.

2. Норвегия — 521.

3. США — 342.

4. Финляндия — 326

5. Россия — 203.

6. Германия — 198.

7. Швейцария — 118.

8. Словения — 82.

9. Италия — 72.

10. Австрия — 38.

Победительницей спринтерской гонки в Лиллехаммере стала шведка Майя Дальквист. Второе место заняла американка Джессика Диггинс. Тройку лучших замкнула Тириль Уднес Венг из Норвегии. Россиянки Татьяна Сорина и Христина Мацокина не смогли преодолеть 1/4 финала соревнований.