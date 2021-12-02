Клебо ответил на претензии России по поводу снятия норвежцев с гонок из-за мороза

Норвежского лыжника Йоханнеса Клебо на пресс-конференции спросили, что он думает о том, что Россия призывала оштрафовать норвежцев за снятие с гонки преследования на этапе Кубка мира в финской Руке из-за мороза.

«Если они так считают, это их дело. Но это не так, будто мы надеемся, что будет холодно и гонка не состоится», – приводит слова Клебо норвежский TV2.

Отметим, пресс-конференция длилась около 10 минут, и спортсмену около 40 раз задали вопросы, которые касались его взаимоотношений со стриминговым сервисом Viaplay. Тем не менее журналистам не удалось получить ни одного развёрнутого ответа, поскольку Йоханнес повторял фразу «Без комментариев» и добавлял к ней ещё несколько слов.

Двукратный олимпийский чемпион, норвежец Петтер Нортуг предположил, что Клебо уйдёт из сборной Норвегии из-за конфликта со спонсорами.