Клебо 40 раз повторил фразу «Без комментариев» во время пресс-конференции

Сегодня в Лиллехаммере (Норвегия) состоялась странная пресс-конференция с участием норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, сообщает Expressen.

Мероприятие длилось около 10 минут, и спортсмену около 40 раз задали вопросы, которые касались его взаимоотношений со стриминговым сервисом Viaplay. Тем не менее журналистам не удалось получить ни одного развёрнутого ответа, поскольку Йоханнес повторял фразу «Без комментариев» и добавлял к ней ещё несколько слов.

Один из журналистов спросил у Клебо, как он себя чувствует. Тот ответил: «На три балла из десяти».

Напомним, на первом этапе Кубка мира в Руке Клебо отказался использовать логотип Viaplay на своём комбинезоне. Конфликт мог привести к пропуску Йоханнесом второго этапа Кубка мира в Лиллехаммере. Однако сейчас участию норвежца в соревнованиях ничего не угрожает.