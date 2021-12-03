В сборной России рассказали об ограничениях перед стартом второго этапа Кубка мира

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал об ограничениях на этапе второго этапа Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).
«Перед стартом второго этапа Кубка мира у всех спортсменов всё хорошо. Сегодня начинает холодать, но спортсмены уже учли все предыдущие старты и неудобство стартов на морозе, поэтому должны хорошо утеплиться. По подготовке лыж — все лыжи тестируются сервисом, подготовка идёт полным ходом. Рассчитываем, что лыжи будут работать хорошо.
Говоря об ограничениях в Лиллехаммере — как приехали, мы сдали ПЦР-тесты и продолжаем сдавать их каждый день. У нас был небольшой карантин: каждого расселили по одному на три дня, сейчас уже расселили по двое. У всех всё хорошо. Во время так называемого карантина мы продолжали тренироваться, но жили по одному. Больше никаких ограничений не было», — сказал Турышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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