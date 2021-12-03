Терентьев — о квалификации спринта: даже в Руке было полегче, несмотря на крутые подъёмы
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Российский лыжник Александр Терентьев оценил выступление в квалификации спринта свободным стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).
«Секунды хорошие. Здесь такой затяжной круг, что всё время надо работать, и это тяжеловато. Даже в Руке было полегче, несмотря на крутые подъёмы. Всю равнину надо работать, потом ещё разворот, и дальше надо добавить. Поэтому круг нелёгкий здесь», — сказала Терентьев в эфире «Матч ТВ».
Квалификацию преодолели россияне Александр Большунов, Александр Терентьев, Глеб Ретивых и Сергей Устюгов. Денис Филимонов, Андрей Мельниченко, Андрей Ларьков и Сергей Ардашев не попали в четвертьфинал. Победу в квалификации одержал норвежец Йоханнес Клебо. Финал состоится сегодня, 3 декабря.
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