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Во время полуфинала женского спринта на этапе КМ в Лиллехаммере столкнулись две лыжницы

Во время полуфинала женского спринта на этапе КМ в Лиллехаммере столкнулись две лыжницы
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В эти минуты в Лиллехаммере (Норвегия) на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам проходит женский спринт. В полуфинале соревнований произошло столкновение двух лыжниц. Столкнулись словенка Анамария Лампич и шведка Йоханна Хагстрём. В результате столкновения Лампич сломала лыжные палки, но ей быстро дали новые и она сумела закончить гонку.

Представительница Словении в итоге заняла 4-е место в своём четвертьфинале и сумела выйти в финал соревнований. Хагстрём стала последней.

Ранее из борьбы на соревнованиях выпали россиянки Татьяна Сорина и Христина Мацокина. Они не смогли преодолеть 1/4 финала. Россиянки Юлия Ступак (31-я), Вероника Степанова (40), Наталья Непряева (41), Анна Грухвина (58) и Лилия Васильева (59) не смогли преодолеть квалификацию. Они завершили выступление в спринте.

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