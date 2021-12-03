Финский лыжник, подрезавший Александра Большунова в спринте, получил жёлтую карточку

Финский лыжник Лаури Вуоринен, который подрезал Александра Большунова в полуфинале в спринте на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, получил жёлтую карточку. Итоговый протокол полуфинала не поменялся — таким образом, финн, занявший второе место в полуфинале, выступит в финале, а Большунов, ставший третьим, — нет.

«Финн перестроился перед Сашей. Судьи посмотрели эпизод и заметили, что был контакт, перестроение. Но, к сожалению, дали финну только жёлтую карточку за это. Это нарушение как раз не позволило Саше удержать свою позицию. Финн достаточно грубо его подрезал», — сказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в финал спринта в Лиллехаммере не пробился ни один россиянин.