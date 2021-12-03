Шведский лыжник Берглунд заявил, что судьи слишком лояльны к норвежцам

Шведский лыжник Густаф Берглунд после неудачного выступления в четвертьфинальном спринтерском забеге на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия) высказался о соперничестве с норвежской командой.



Берглунд попал в завал с участием француза Рено Же и норвежца Пола Голберга, когда их проходил ещё один норвежец — Эвен Нортуг. Же в итоге дисквалифицировали, Голберг пришёл четвёртым, а Нортуг смог пробиться в полуфинал вместе с Александром Большуновым. Швед сразу потерял все шансы на продолжение борьбы из-за падения.



«У норвежцев может быть небольшое преимущество из-за того, что они выступают дома. Норвегия довольно часто получает поблажки. Было ощущение, что у меня ещё оставались силы. От этого очень обидно», — приводит слова Берглунда Aftonbladet.

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