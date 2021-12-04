Крянин объяснил провал российских лыжников в «разделке» на этапе КМ в Лиллехаммере

Вице-президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин прокомментировал неудачное выступление российских лыжников в «разделке» на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Лучшим из россиян стал Алексей Червоткин, занявший четвёртое место.
«Мы только входим в сезон… Прошло не так много стартов, чтобы набрать оптимальную форму. Задача тренерского штаба, да и план подготовки наверняка выстроен так, чтобы ребята показали максимальную форму в феврале — на Олимпиаде. Зная наш организм, максимальную форму можем показать раз в сезоне, максимум — два. Наверное, чтобы не промахнуться, план подготовки выстроен как раз таким образом.
Что касается норвежцев, они настроены на домашний этап, всё это придаёт дополнительные силы. Да и сегодняшняя гонка для них являлась отбором на Олимпийские игры. У норвежцев был совершенно другой настрой. Наши ребята оказали достойное сопротивление, все находятся в тридцатке. От старта к старту результаты будут лучше», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Весь пьедестал в гонке заняли норвежцы: Симен Хегстад Крюгер, Ханс Кристер Холунд и Мартин Лёвстрем Нюэнгет соответственно.
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