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Губерниев: почему тренеры наших лыжников при любой неудаче ругают сервисёров?

Губерниев: почему тренеры наших лыжников при любой неудаче ругают сервисёров?
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова российских тренеров Юрия Бородавко и Егора Сорина о плохой работе лыж у российский спортсменов в индивидуальной «разделке» на 15 км.

«Почему тренеры наших лыжников при любой неудаче ругают сервисёров? И это каждый раз… Вопрос риторический…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, в Лиллехаммере (Норвегия) завершилась мужская коньковая индивидуальная гонка на 15 км в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Её победителем стал норвежец Симен Хегстад Крюгер, вторым стал другой норвежец Ханс Кристер Холунд, третьим – Мартин Лёвстрем Нюэнгет.

Лучший результат среди россиян показал Алексей Червоткин, который занял четвёртое место.

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