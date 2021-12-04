Губерниев: почему тренеры наших лыжников при любой неудаче ругают сервисёров?

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова российских тренеров Юрия Бородавко и Егора Сорина о плохой работе лыж у российский спортсменов в индивидуальной «разделке» на 15 км.

«Почему тренеры наших лыжников при любой неудаче ругают сервисёров? И это каждый раз… Вопрос риторический…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, в Лиллехаммере (Норвегия) завершилась мужская коньковая индивидуальная гонка на 15 км в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Её победителем стал норвежец Симен Хегстад Крюгер, вторым стал другой норвежец Ханс Кристер Холунд, третьим – Мартин Лёвстрем Нюэнгет.

Лучший результат среди россиян показал Алексей Червоткин, который занял четвёртое место.