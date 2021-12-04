Губерниев: почему тренеры наших лыжников при любой неудаче ругают сервисёров?
Поделиться
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова российских тренеров Юрия Бородавко и Егора Сорина о плохой работе лыж у российский спортсменов в индивидуальной «разделке» на 15 км.
«Почему тренеры наших лыжников при любой неудаче ругают сервисёров? И это каждый раз… Вопрос риторический…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Напомним, в Лиллехаммере (Норвегия) завершилась мужская коньковая индивидуальная гонка на 15 км в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Её победителем стал норвежец Симен Хегстад Крюгер, вторым стал другой норвежец Ханс Кристер Холунд, третьим – Мартин Лёвстрем Нюэнгет.
Лучший результат среди россиян показал Алексей Червоткин, который занял четвёртое место.
Комментарии
- 4 декабря 2021
-
14:57
-
14:57
-
14:34
-
14:23
-
14:13
-
14:12
-
14:08
-
14:08
-
14:04
-
14:00
-
14:00
-
13:59
-
13:52
-
13:51
-
13:47
-
13:35
-
13:35
-
13:35
-
13:29
-
13:28
-
13:26
-
13:24
-
13:19
-
13:09
-
12:06
-
12:00
-
11:55
-
11:33
-
11:22
-
10:41
-
10:35
-
09:40
-
09:26
-
09:00
- 3 декабря 2021
-
20:59
Партнерский контент