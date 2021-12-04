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Видеообзор «разделки» на этапе КМ в Лиллехаммере, где норвежцы заняли весь пьедестал

Видеообзор «разделки» на этапе КМ в Лиллехаммере, где норвежцы заняли весь пьедестал
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В Лиллехаммере (Норвегия) прошла мужская индивидуальная гонка на 15 км свободным стилем в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Весь пьедестал почёта в ней заняли норвежцы.

Победителем стал Симен Хегстад Крюгер, вторым – Ханс Кристер Холунд, третьим – Мартин Лёвстрем Нюэнгет. Лучший результат среди россиян показал Алексей Червоткин, который занял четвёртое место. Лидер российской сборной Александр Большунов по итогам гонки стал 14-м.

Видео доступно на YouTube-канале FIS Cross Country. Права на него принадлежат International Ski Federation.

После «разделки» в Лиллехаммере норвежец Йоханнес Клебо упрочил своё преимущество над Большуновым в общем зачёте Кубка мира. В активе Клебо – 256 очков, у Большунова – 233.

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