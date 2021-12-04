Петтер Нортуг подвёл итоги мужской «разделки» на этапе КМ в Лиллехаммере

Двукратный олимпийский чемпион, норвежец Петтер Нортуг прокомментировал итоги коньковой «разделки» в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере (Норвегия). Весь пьедестал в ней заняли норвежцы.
Победителем стал Симен Хегстад Крюгер, вторым – Ханс Кристер Холунд, третьим – Мартин Лёвстрём Нюэнгет.
«Это были интересные 15 километров с большим количеством норвежцев на вершине. Поговаривали, что они дадутся всем легко, но я думаю, что вышло иначе, гонка оказалась трудной. Поэтому неслучайно, что первые результаты у Крюгера и Холунда, Нюэнгет – третий, это здорово. Норвежцы продолжат доминировать, а значит, руководству национальной сборной будет трудно определиться с составом на следующий этап. Потому что в команде становится тесно.
Симен объективно лучший на дистанции 15 километров свободным стилем. В прошлые выходные он выглядел неважно, а в эти – рассвирепел. Он понимал, что нужно идти очень быстро, у него хорошо это получилось. Это был старый добрый Крюгер. Думаю, за ним нужно следить в следующие выходные, он может сделать дубль», — приводит слова Нортуга TV2.
- 4 декабря 2021
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