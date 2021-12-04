«Единственное, что смущает — это нестабильность». Непряева — о своих последних результатах

Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала результат в женской «разделке» на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Она стала лучшей среди россиянок, заняв пятое место.

«Мне понравилось, как прошла гонка сегодняшняя. Единственное, что смущает – это нестабильность. Можно списать на начало сезона, конечно. В общем довольна сегодняшним результатом, но всё равно есть небольшой осадок на счёт вчерашнего. Нужно разбираться с тренером. Мы поговорили с ним вечером, но нужно подумать, как готовиться к следующим стартам.

Фрида очень здорово помогла по ходу гонки. На первом кругу старалась выходить вперёд, а на втором получилось так, что просто пыталась не отстать от неё. Но мы с ней ни о чём не договаривались», — сказала Наталья в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в Лиллехаммере (Норвегия) завершилась женская коньковая индивидуальная гонка на 10 км в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в ней одержала шведка Фрида Карлссон, обогнав норвежку Терезе Йохауг на 0,3 секунды. Тройку призёров замкнула американка Рози Бреннен.