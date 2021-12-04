Сорин: 5-е и 8-е места россиянок в «разделке» — это очень неплохо. Мы не фавориты

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал результаты россиянок в «разделке» на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, занявшая пятое место. Татьяна Сорина стала восьмой. Победила шведка Фрида Карлссон.

«Девушки выступили неплохо. Но надо учитывать, что все наши лидеры по два круга работали со спортсменками из тройки призёров. Может быть, это сыграло злую шутку. Но здорово то, что они поработали в темпе лидеров, почувствовали эту скорость. Думаю, это может положительно сказаться в следующих гонках.



В любом случае пятое и восьмое место — это очень неплохо. Мы не фавориты в женских стартах. Нельзя сказать, что на наших спортсменок вешают медали. У нас в личных гонках на чемпионатах мира есть медаль Непряевой в Зеефельде, а до этого вообще очень долго ничего не было. У нас большие амбиции, думаю, мы движемся в верном направлении», — сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».