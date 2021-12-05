Татьяна Сорина высказалась о конфликте с Терезе Йохауг на этапе КМ в Лиллехаммере

Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала конфликтную ситуацию с норвежкой Терезе Йохауг во время прохождения коньковой «разделки» на 10 км на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

Напомним, после финиша Йохауг заявила, что Сорина цепляла её палки и сбивала гоночный ритм. Тренер норвежек назвал поведение россиянки «неспортивным». Позднее наставник Сориной принёс извинения Терезе, отметив, что это происходило не специально, а из-за разницы техник лыжниц.

«Я по лыжам ей не стучала, только по палкам пару раз, так как не попадала в шаг, но старалась ей не мешать. Да, случайно задела, но ещё раз говорю – не специально, старалась подстроиться. Но из-за моей техники мне это не всегда удавалось», — приводит слова Сориной Metaratings.