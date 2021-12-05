Норвежский журналист: похоже, жульничество России в лыжных гонках закончилось

Норвежский журналист Эстен Сётер заявил, что результаты российских лыжников перестали быть подозрительными.

«Несколько зимних Олимпийских игр подряд ознаменовались допинг-скандалами. Большие открытия произошли в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, когда поймали легендарного злодея Йохана Мюлегга и российских лыжниц. Четыре года спустя полиция провела обыск в отелях спортсменов в Турине, прежде чем новые российские лыжники после Ванкувера-2010 сами попросили своё руководство перестать подталкивать их к мошенничеству.



Ничего не помогло. Скандал продолжился позором России у себя дома в Сочи, так что последние зимние Олимпийские игры прошли без официальных участников из самой систематически жульничающей нации в этом виде спорта.



Самый красивый из всех гимнов не будет играть и на Олимпийских играх в Пекине. Российские власти так цинично возились с доказательствами сочинского скандала, что махинации снова были обнаружены. Позорнейшее поведение в спорте. И поэтому россиян снова будут называть «нейтральными спортсменами». Но теперь как минимум похоже на то, что это конец худшего жульничества в лыжах.

Сорина внезапно оказалась ближе всех к Терезе Йохауг на старте чемпионата мира в прошлом году. Тогда это была сенсация, которая принесла с собой новые вопросы о том, почему русские не защищают своих звёзд надёжным допинг-контролем. Вчерашнее выступление Татьяны в гонке было хорошим знаком. Она долго держалась за Йохауг, но оказалось, что ей было тяжело, и в итоге россиянка сдала, когда пошла одна. В одиночестве у неё не было никаких шансов, она потеряла почти полминуты. Здесь уже не было ничего загадочного — обычная уставшая лыжница.

Если российские девушки станут сильнее во время Олимпийских игр и будут соперничать со шведскими, норвежскими и американскими звёздами, это не станет сюрпризом. Сейчас объёмы тренировок у россиян чрезвычайно высоки, и у них есть несколько хороших, техничных лыжников.

В течение долгого времени запредельный режим тренировок, очевидно, сводил на нет шансы на успех. Физические нагрузки, которые бывшие российские звёзды преодолевали с помощью препаратов, стали сверхчеловеческими без обмана.



Теперь кажется, что знания о тренировках без жульничества улучшились. Серебро в эстафете 4х5 км в Оберстдорфе прошлой весной не вызвало никаких вопросов. Затем Сорина оставила Бреннан и Андерссон вольным стилем на третьем этапе, но была явно слабее Йохауг.

Похоже, что жульничество сборной России в лыжных гонках закончилось. Если россияне хорошо выступят в сегодняшней эстафете в Лиллехаммере, это не будет неожиданностью, потому что они действительно стали неплохими гонщиками.

Можно вспомнить, как силы покинули Большунова. Ничего сверхъестественного там тоже не было. Это принципиальная разница, и это означает, что спустя долгое время можно надеяться, что мошенничество закончилось», — написал норвежский журналист в своей статье в издании Dagbladet.