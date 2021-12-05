Юрий Бородавко: буду рад, если норвежское издание возьмёт у меня интервью на тему допинга

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на публикацию норвежского журналиста Эстена Сетера, в которой он связал прогресс россиянина Александра Терентьева с его «допинг-историей».
«Со всеми коллегами у меня нормальные отношения. Я готов встречаться, готов разговаривать. Если у журналиста есть возможность, пусть подходит — проясним обстановку. Пусть он лучше расследует свои допинговые скандалы. Я уже на таких говорунов перестал обращать внимание. Их много. Им лишь бы кого-то пнуть, уколоть. Пусть разберутся со своими терапевтическими исключениями, которые есть у всей команды. Пусть там пороются, раз они любят так поковыряться. В лицо мне, естественно, никто ничего не говорит. Я бы с удовольствием пообщался с этими людьми. Был бы рад, если бы у меня взяло интервью на тему допинга какое-то норвежское издание», — приводит слова Бородавко «Спорт-экспресс».
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