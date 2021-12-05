Александр Большунов — об эстафете: норвежские ребята, как обычно, едут медленно

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», российский лыжник Александр Большунов прокомментировал результаты эстафеты на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Его команда, Россия-1, заняла четвёртое место, выиграла гонку первая команда Норвегии с Йоханнесом Клебо на финише.
«Результат говорит о неплохом самочувствии. Сегодня лыжи работали на уровне, поэтому и результат адекватный. Вчера с лыжами не очень получилось. Я долго вчера голову ломал, почему так вышло. Но в итоге мы пришли к единому мнению. Перед гонкой вроде обсуждали с Нисканеном, что будем бежать со старта. Но норвежские ребята, как обычно, едут медленно, поэтому пришлось изменить тактику и начинать атаку на последнем круге», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».
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