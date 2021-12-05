Иверсен: не смог удержаться за Большуновым и Нисканеном. Здорово, что у нас есть Клебо

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам Эмиль Иверсен прокомментировал результат эстафетной гонки на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Иверсен прошёл второй этап в составе первой команды Норвегии, которая стала победителем соревнований, второе место заняла вторая команда России, третье — второй коллектив Норвегии.

«У нас в команде есть лучший финишёр. Нашей задачей было держаться впереди с россиянами. Получился захватывающий спринт. По-моему, Йоханнес всё постоянно контролировал. Здорово, когда в твоей команде такой парень на последнем этапе. Йоханнес — лучший спринтер мира. Да, я сам не смог удержаться за Большуновым и Нисканеном, но итогом гонки доволен», — сказал Иверсен после гонки.