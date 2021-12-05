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Иверсен: не смог удержаться за Большуновым и Нисканеном. Здорово, что у нас есть Клебо

Иверсен: не смог удержаться за Большуновым и Нисканеном. Здорово, что у нас есть Клебо
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Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам Эмиль Иверсен прокомментировал результат эстафетной гонки на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Иверсен прошёл второй этап в составе первой команды Норвегии, которая стала победителем соревнований, второе место заняла вторая команда России, третье — второй коллектив Норвегии.

«У нас в команде есть лучший финишёр. Нашей задачей было держаться впереди с россиянами. Получился захватывающий спринт. По-моему, Йоханнес всё постоянно контролировал. Здорово, когда в твоей команде такой парень на последнем этапе. Йоханнес — лучший спринтер мира. Да, я сам не смог удержаться за Большуновым и Нисканеном, но итогом гонки доволен», — сказал Иверсен после гонки.

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