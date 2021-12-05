Вяльбе: более или менее имеем картинку, кто и где на Олимпиаде должен бежать

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о формировании составов на мужскую эстафету в рамках этапа Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

«Мы хотели как раз посмотреть максимум примерно одинаковых своих мужиков в очных соревнованиях. Эстафет совсем нет, надо хоть тут посмотреть варианты. А разница, в какой команде – в первой или второй – не имеет никакого значения.

Поэтому сейчас имеем более или менее картинку, кто и где на Олимпийских играх должен бежать. Хотя, конечно, всё будет и от состояния на Олимпийских играх зависеть», – привёл Александр Легков слова Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сейчас также проходит женская эстафета в Лиллехаммере. За первую команду сборной России выступают Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. За вторую — Яна Кирпиченко, Анастасия Фалеева, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.