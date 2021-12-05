Женская сборная России выиграла эстафету на Кубке мира впервые за 17 лет
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Сборная России впервые с 2004 года выиграла эстафету на Кубке мира. Сегодня, 5 декабря россиянки завоевали эстафетное золото на втором этапе КМ в Лиллехаммере (Норвегия). В составе команды выступили: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Они обошли шведок и норвежек.
Ранее подобного результата россиянки добивались в 2004 году, на этапе КМ в Валь-ди-Фьемме (Италия). Тогда сборная России оказалась сильнее Германии и Норвегии. В составе той команды выступили: Лариса Куркина, Наталья Баранова-Масалкина, Евгения Медведева и Юлия Чепалова.
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