Иверсен: Карлссон могла бы пройти этап за мужскую сборную Швеции. Фрида сильнее их мужчин

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен пошутил, что шведская лыжница Фрида Карлссон могла бы сегодня выступить за мужскую сборную Швеции. Шведы включили только трёх лыжников в состав второй мужской команды на эстафету на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). В итоге Швеция-2 снялась после третьего этапа, так как заявленный на четвёртый этап Олоф Йонссон уже уехал из Норвегии.

«Думаю, Фрида Карлссон могла бы пройти один этап за мужскую сборную Швеции. Она в форме. Считаю, что она очень хорошо выступила на своём третьем этапе. Не думаю, что она догнала бы Крюгера и Холунда, но в целом могла бы преуспеть. Лучше ли она, чем шведские лыжники? Да, мне кажется, что Фрида лучше», — приводит слова Иверсена Aftonbladet.