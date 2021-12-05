Иверсен: Карлссон могла бы пройти этап за мужскую сборную Швеции. Фрида сильнее их мужчин
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Норвежский лыжник Эмиль Иверсен пошутил, что шведская лыжница Фрида Карлссон могла бы сегодня выступить за мужскую сборную Швеции. Шведы включили только трёх лыжников в состав второй мужской команды на эстафету на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). В итоге Швеция-2 снялась после третьего этапа, так как заявленный на четвёртый этап Олоф Йонссон уже уехал из Норвегии.
«Думаю, Фрида Карлссон могла бы пройти один этап за мужскую сборную Швеции. Она в форме. Считаю, что она очень хорошо выступила на своём третьем этапе. Не думаю, что она догнала бы Крюгера и Холунда, но в целом могла бы преуспеть. Лучше ли она, чем шведские лыжники? Да, мне кажется, что Фрида лучше», — приводит слова Иверсена Aftonbladet.
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