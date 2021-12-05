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Фрида Карлссон назвала Норвегию фаворитом эстафеты

Фрида Карлссон назвала Норвегию фаворитом эстафеты
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Шведская лыжница Фрида Карлссон высказала мнение о фаворите женской эстафеты на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

«Норвегия — фаворит? Да, думаю, это вариант, который первым приходит в голову», — приводит слова Карлссон Aftonbladet.

Женская эстафета в рамках этапа Кубка мира в Лиллехаммере начнётся сегодня, 5 декабря, в 13:45 по московскому времени. От России на гонку заявлены:

Россия-1: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
Россия-2: Яна Кирпиченко, Анастасия Фалеева, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.

Ранее в Лиллехаммере прошла женская коньковая индивидуальная гонка на 10 км. Победу в ней одержала шведка Фрида Карлссон, обогнав норвежку Терезе Йохауг на 0,3 секунды. Тройку призёров замкнула американка Рози Бреннен. Лучший результат среди россиянок показала Наталья Непряева, она заняла пятое место.

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