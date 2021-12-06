Норвежская лыжница Фоссесхолм обратилась к Степановой после победы России в эстафете

Российская лыжница Вероника Степанова опубликовала пост в «Инстаграме» после победы в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

«Ура, Россия сегодня первая!» — написала Степанова.

Пост доступен в «инстаграме» Вероники Степановой.

На пост россиянки отреагировала норвежская лыжница Хелене Марие Фоссесхолм. В комментарии она обратилась к Веронике, написав: «Спасибо за борьбу. Поздравляю».

Степанова на последнем круге дистанции обошла Фоссесхолм и шведку Моа Ольссон и принесла национальной команде первую победу в женской эстафете Кубка мира с 2004 года. За сборную России выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. В зачёте Кубка наций Россия поднялась на четвёртое место.