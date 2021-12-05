Обалдеть просто! 20-летняя лыжница Степанова принесла сборной России победу в эстафете!

Это просто фантастика! Наша команда обыграла и шведок, и норвежек, и пробежала лучше мужской сборной.

После провала в спринте, нормальной, но не выдающейся «разделки» на этапе Кубка мира в Лиллехаммере российские лыжницы выдали потрясающую готовность в эстафете! Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова обыграли всех! 20-летняя Степанова, которую поставили на заключительный этап по настоянию тренера Егора Сорина, совершила настоящее чудо! Браво, девочки!

Новость по теме Российские лыжницы завоевали золото в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Ну на самом деле не верилось в высокий результат в женской эстафете после того, что было на первом этапе в Руке и в личных гонках в Лиллехаммере. Да, можно было рассчитывать на тройку, но обыграть сборные Норвегии и Швеции? Побороться – можно, но не обыграть. Но эстафета, как всегда, опровергла все расклады.

5 км классикой – дистанция, которая словно создана для Юлии Ступак. Она чувствует себя на такой дистанции как рыба в воде, мгновенно ориентируется и всегда принимает правильные решения. Уж как старались соперницы на первом этапе сбросить нашу «забойщицу», но ничего не получилось. После этапа Юлия призналась, что ни в один момент, даже когда соперницы пытались включить максимальную скорость в подъём, не волновалась.

И всё чётко контролировала. Она передала эстафету в группе лидеров, отправив на второй этап Наталью Непряеву. А той пришлось биться вместе с Хайди Венг и Фридой Карлссон. Шведка предпринимала несколько попыток побега, но россиянка всё чётко контролировала. Были эпизоды, когда Непряева даже наступала на пятки лыж Карлссон, словно показывая – ничего не получится.

Ничего и не получилось. В какой-то момент едва не отвалилась Венг, но удержалась. На передаче эстафеты Татьяна Сорина, как и в «разделке», оказалась вместе с Терезе Йохауг, но на этот раз бежала впереди, словно оправдываясь за вчерашнюю гонку, когда она наступала норвежки на палки. Татьяна отбила все атаки титулованной норвежки, не дала ни единой возможности шведке Эббе Андерсон выйти вперёд и передала эстафету первой!

На четвёртом этапе за сборную России бежала Вероника Степанова. 20-летняя лыжница, которая с этого сезона тренируется в составе взрослой команды. Она дебютировала на Кубке мира в конце прошлого сезона, ещё будучи юниоркой, но среди взрослых совершенно не затерялась. То, что сделала Степанова на своём этапе, можно вспоминать бесконечно!

Норвежка Хелене Фоссесхолм, казалось, мощным рывком оторвалась от Степановой и норвежки Моа Олссон, но не тут-то было! Вероника подтянулась к Фоссесхолм на спуске, а заодно подтянула и шведку. На выкате на равнину уже Олссон оказалась впереди, но и это было не всё! Степанова сохранила силы именно на финиш, накатила шведку и оторвалась.

Обалдеть просто! Степанова вышла на финишную прямую с отрывом от соперниц и финишировала в объятиях подруг по команде. За последние 10 лет наша женская сборная ни разу не выигрывала эстафету на Кубке мира, а тут не просто выиграла, а вырвала тогда, когда в это было сложно поверить!

Умницы, красавицы, чемпионки – эпитеты в данном случае могут быть бесконечными! Женская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету – эти слова, кажется, мы будем повторять всё чаще.