Видеообзор эстафеты в Лиллехаммере, в которой Норвегия обошла Россию на 0,2 секунды

В Лиллехаммере (Норвегия) состоялась мужская эстафета смешанным стилем в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в ней одержала первая команда Норвегии (Эрик Вальнес, Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер, Йоханнес Хёсфлот Клебо). Второе место с отставанием в 0,2 секунды заняла вторая сборная России (Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев, Сергей Устюгов). Третьим финишировал второй коллектив Норвегии (Пол Голберг, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Ханс Кристер Холунд, Харальд Эстберг Амундсен).

Первая российская команда в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Ивана Якимушкина продемонстрировала четвёртый результат.

Видеообзор гонки доступен на YouTube-канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат International Ski Federation.