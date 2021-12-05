На финише Устюгов почти обыграл Клебо! Вот это была заруба. Всё решили 0,2 секунды.

Норвегия опять обыграла Россию в эстафете. Большунов и его команда — вообще без медали

Классная эстафета на этапе Кубка мира в Лиллехаммере завершилась победой первой сборной Норвегии. Йоханнес Клебо обыграл Сергея Устюгова в финишном створе, хотя всё было близко. Интересно, что Устюгов бежал за вторую сборную России, а первая команда, в составе которой бежал Александр Большунов, осталась без медалей.

«Хотели посмотреть на две равные команды»

Сразу после эстафеты президент ФЛГР Елена Вяльбе раскрыла задачу, которая стояла перед российскими лыжниками.

«Мы хотели посмотреть наших ребят в эстафете в условиях двух примерно равных команд. Сейчас у нас есть понимание, как бежать на Олимпиаде», — зачитал сообщение Вяльбе в эфире «Матч ТВ» Александр Легков.

Действительно, когда ещё смотреть, если до Пекина-2022. Эстафет на этапах Кубка мира больше не будет, да и вообще состав будет назван 30 декабря.

И команды наши рубились как между собой, так и со всеми соперниками.

Терентьев перепутал Червоткина с норвежцем

На первом этапе за наши команды бежали Александр Терентьев и Алексей Червоткин.

Алексей, лучший классист в нынешней сборной России, с первых метров дистанции решил идти лидером, а Александр, специализирующийся в спринте, держался в серединке пелотона. Но как только появилась опасность, что лидеры начнут уходить в отрыв, Терентьев буквально двумя толчками переместился в голову пелотона.

На втором круге Червоткин устроил протяжку, и удержаться с ним рядом смогли только два норвежца и Терентьев. После этого ускорения группа сильно разорвалась, остались только четыре команды. А на последнем подъёме едва не отстал и Червоткин, поскольку Терентьев рванул вперёд своей мельницей.

Кстати, после финиша Александр признался, что перепутал Алексея с норвежцем, иначе дал бы ему выйти вперёд. На передаче эстафеты четыре команды оторвались от остальных на 10 секунд.

Большунов убежал, когда захотел

На втором этапе за первую сборную России бежал Александр Большунов, за вторую – Илья Семиков. Два круга Большунов, возглавлявший пелотон, просто гулял по трассе, вновь собрав всех вместе. Но когда настало время протяжек, Александр просто разорвал всех. Удержаться за ним смог только лучший на сегодняшний день классист мира Ийво Нисканен. Финн – очень классный лыжник, но в своей команде он один такой.

Илья Семиков вместе с Эмилем Иверсеном проиграли 12 секунд на передаче этапа. Но очень странно, что Семиков решил держаться за соперником, у которого хуже катили лыжи! После своего этапа Илья признал, что постоянно натыкался на норвежца, но так и не сказал, почему же он его не обошёл и не попробовал хотя бы ближе подобраться к Большунову и Нисканену?

Норвежцы не оторвались на сильнейшем этапе

На третьем этапе за наши команды бежали Денис Спицов и Артём Мальцев – мастера конькового хода. А у норвежцев – Симен Крюгер и Ханс Кристер Холунд, которые накануне разбили в коньковой «разделке» всех своих соперников.

У норвежцев это был сильнейший этап, после которого, скорее всего, они рассчитывали оторваться. Но ничего не получилось. Четыре команды, сначала чуть подпустив к себе соперников, вновь убежали от остальных. Норвежцы устроили протяжку на подъёме, а Спицов и Мальцев удержались. Более того, Денис даже выскочил вперёд из-за спин могучих норвежцев.

Клебо поддался Устюгову?

В итоге на четвёртый этап претенденты на медали ушли вместе.

Иван Якимушкин из первой сборной России весь этап тащил на своей спине Сергея Устюгова, Харальда Амундсена и Йоханнеса Клебо, а в итоге сам остался без медали. Иван несколько раз оглядывался, предлагая соперникам выйти вперёд, но никто делать этого не собирался. А Якимушкин не собирался устраивать сюрпляс и специально останавливаться.

Возможно, он ошибся, как сказал после финиша Юрий Бородавко, но объективно – у Ивана нет таких спринтерских качеств, как у Клебо с Устюговым. Его шанс был только в протяжке на дистанции, но этого сделать не удалось.

Ну а Клебо на финише на 0,2 секунды опередил Устюгова. Россиянин навязал жёсткую борьбу норвежцу – трибуны были в восторге. Но после окончания гонки Сергей заявил, что Клебо просто поддался, а на самом деле всё контролировал. Будем надеяться, что это комплимент и ничего больше. Финишный рывок Устюгова на самом деле был очень впечатляющим!

И будем ждать эстафету в Пекине.