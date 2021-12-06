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Степанова: мне нравится быть в центре внимания, и я не боюсь мечтать по-крупному

Степанова: мне нравится быть в центре внимания, и я не боюсь мечтать по-крупному
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20-летняя российская лыжница Вероника Степанова рассказала о своей активности в медийной сфере.

«Мне нравится быть в центре внимания. Для спорта, для спортсменов и для прессы хорошо, когда мы открыты для общения. У меня нет страха. Я не боюсь мечтать по-крупному и делаю то, что должна делать. Собираюсь обсудить своё будущее с тренером», — приводит слова Степановой Dagbladet.

Ранее на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия) Степанова принесла сборной России историческую победу в эстафете, на финише обогнав норвежку Хелене Марие Фоссесхолм и шведку Моа Ольссон. Ранее россиянки выигрывали командную гонку на Кубке мира в 2004 году. В составе сборной также выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина.

Обалдеть просто! 20-летняя лыжница Степанова принесла сборной России победу в эстафете! Обалдеть просто! 20-летняя лыжница Степанова принесла сборной России победу в эстафете!
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