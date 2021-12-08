Сборная Финляндии по лыжным гонкам объявила состав на этап Кубка мира в Давосе
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Сборная Финляндии по лыжным гонкам объявила состав на третий этап Кубка мира сезона-2021/2022. Об этом сообщается на официальном сайте Финской лыжной ассоциации. Этап в Давосе (Швейцария) пройдёт в ближайшие выходные.
Мужчины: Юусо Хаарала, Пертту Хювяринен, Реми Линдхольм, Нийло Мойланен, Ийво Нисканен, Вернери Сухонен, Лаури Вуоринен.
Женщины: Ясми Йоэнсуу, Анне Кюллёнен, Ясмин Кяхяря, Катри Люлюнперя, Кертту Нисканен, Криста Пярмякоски, Рийтта-Лийса Ропонен.
В личном зачёте Кубка мира по лыжным гонкам у мужчин лидирует представитель Норвегии Йоханнес Клебо, лучший из россиян — Александр Большунов (второе место). У женщин лидирует шведка Фрида Карлссон, лучшая из россиянок — Наталья Непряева (шестое место).
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