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Фрида Карлссон: команда МДФК была бы опасна для соперниц на Олимпиаде

Фрида Карлссон: команда МДФК была бы опасна для соперниц на Олимпиаде
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Шведская лыжница Фрида Карлссон призналась, что хотела бы выступить с Майей Дальквист в командном спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Вариант МДФК (Майя Дальквист, Фрида Карлссон. — Прим. «Чемпионата») в командном спринте был бы опасен для соперниц. Спринт классическим стилем и ещё три дистанции — этот график мне подходит. Мечтаю, чтобы так и получилось», — приводит слова Карлссон SVT.

«Вне зависимости от того, кому и с кем придётся бежать, все мы хорошо ладим между собой. Но если команда выберет вариант МДФК, это может привести к золоту», — сказала Дальквист.

В общем зачёте Кубка мира Карлссон занимает первое место, Дальквист — третье. Соревнования по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине пройдут с 5 по 20 февраля.

Лыжные гонки: общий зачёт Кубка мира 2021-2022
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