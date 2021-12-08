Клебо предположил, кто из россиян станет его соперником на финише эстафеты на ОИ-2022

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал успех сборной Норвегии в первой эстафете сезона на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

«Не имеет значения, кто побеждает сейчас на Кубке мира. Важно, кто победит на Олимпийских играх. Вот о чём нужно думать», — приводит слова Клебо VG.

Также Клебо высказался о том, что в сборной России, в отличие от Норвегии, нет стабильного финишёра в эстафете. В 2018 году на Олимпиаде четвёртый этап бежал Денис Спицов, на чемпионате мира 2019 года Сергей Устюгов, а на ЧМ-2020 Александр Большунов.

«Они пробуют разные варианты. Странно ли, что не накатывают кого-то одного? Да, так можно сказать. Но Устюгов бегал несколько раз. Он, скорее всего, тот, кого я вижу основным кандидатом на место финишёра на Олимпиаде», — ответил норвежец.