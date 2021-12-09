Эбба Андерссон призналась, что бежала гонку в одолженных мужских кальсонах

Шведская лыжница Эбба Андерссон призналась, что бежала гонку в кальсонах брата Фредрика на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), где стояли 20-градусные морозы.

«В Руке было очень холодно. Обычно у меня есть специальный ветрозащитный щит, но я не додумалась взять его с собой. И у меня не было ничего, что можно было бы адаптировать под него. Тогда у меня появилась идея: «Фредрик, могу я одолжить то, что на тебе надето?» Вот так я бежала гонку в одолженных мужских кальсонах с защитой от ветра.

Да, я знаю, что мужское бельё устроено несколько по-другому. Оно должно быть более свободным посередине, поэтому мне пришлось подкладывать и подкладывать туда, чтобы всё выглядело разумно. Это сработало. Всё сидело естественно», — приводит слова Андерссон Aftonbladet.